Владимир, , 20:19 — REGNUM Во Владимире решается вопрос об аресте 57-летнего мужчины, которого подозревают в попытке изнасиловать девятилетнюю девочку. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Владимирской области.

Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, 5 ноября на улице схватил девочку и насильно привёл в свою квартиру. Он отвлёкся, когда зазвонил домофон, и ребёнку удалось сбежать.

Мужчину задержали в тот же день. Было возбуждено уголовное дело по статье «Иные насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней». Сейчас следствие ходатайствует о его аресте.