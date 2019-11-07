Сольцы, Новгородская область, , 21:03 — REGNUM Подросток с огнестрельным ранением головы был доставлен вертолётом в Москву из Новгородской области. Об этом 7 ноября сообщила пресс-служба Минздрава Новгородской области.

По предварительной информации, ЧП произошло в городе Сольцы. В настоящее время правоохранителями выясняются все обстоятельства инцидента, круг общения подростка, опрашиваются все знакомые и близкие подростка, а также соседи и одноклассники. Выясняются причины, которые могли способствовать произошедшему.

В региональном Минздраве сообщили, что в Новгородской областной клинической больнице после поступления к ним пострадавшего был созван консилиум, чтобы определить тактику лечения пациента. Была проведена нейрохирургическая операция, затем с пострадавшим поработали челюстно-лицевые хирурги, после чего пациента отправили в Москву для дальнейшего лечения.

Подросток вертолётом был доставлен в Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии Департамента здравоохранения города Москвы. С пострадавшим работают специалисты.

Отмечается, что семья подростка не состояла на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних и характеризуется исключительно с положительной стороны.

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