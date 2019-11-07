Киров, , 20:02 — REGNUM 37 аварий произошло за день из-за ледяного дождя, сменившегося снегопадом в городе Кирове. Об этом 7 ноября сообщила пресс-служба УГИБДД по Кировской области.

Из-за ледяного дождя, наблюдавшегося в городе с утра, в Кирове на центральных улицах образовались сильные заторы. Общественный транспорт не мог подняться в гору на некоторых участках дороги из-за образовавшейся наледи. Ситуацию усугубил сильный снегопад, пришедший на смену ледяному дождю.

По данным УГИБДД, за день в городе произошло 37 ДТП, из них пять аврий с пострадавшими. Сотрудники ГИБДД порекомендовали водителям снизить скорость, увеличить дистанцию и быть предельно внимательными и осторожными на дорогах.

Также сообщается, что ледяной дождь вызвал подтопление на улице Карла Маркса и Октябрьском проспекте, так как мощными потоками воды, несущей с собой различный мусор, была забита ливневая система. В настоящее время на местах затопления работают аварийные бригады. Кроме того, для устранения последствий снегопада на улицы города была направлена дорожная спецтехника.

Ранее ИА REGNUM сообщало о массовых ДТП в Хабаровском крае, которые стали последствием первого снегопада.

Читайте ранее в этом сюжете: Первый снегопад привёл к массовым ДТП в Хабаровском крае