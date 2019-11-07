Бразилиа, , 19:06 — REGNUM Двое подростков пострадали в результате вооружённого нападения на школу в бразильском штате Минас-Жерайс. Об этом 7 ноября сообщила газета Estado de Minas.

По предварительной информации, злоумышленник, вооружённый двустволкой и мачете напал на школу в городе Караи около 08:00 (около 14:00 мск). Нападавший перелез через ограду учебного заведения и ворвался в здание во время занятий.

В момент нападения в школе находилось около 300 учеников. злоумышленник попытался ворваться в один из классов, но преподаватель и ученики заблокировали дверь, предупредили остальных, находившихся в здании, и вызвали полицию.

Злоумышленник успел до прибытия полиции ранить двух учеников 15 и 16 лет. Одного из них он ранил, выстрелив через дверь класса, второго, когда столкнулся с ним в коридоре школы. Пострадавшие были госпитализированы, состояние одного из них оценивается как тяжёлое.

Злоумышленник был задержан. Он оказался учеником старших классов этой же школы. Мотвы его поступка выясняются. Отмечается, что учителя и одноклассники охарактеризовали задержанного как тихого, неагрессивного подростка. Расследование инцидента продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании сотрудниками Росгвардии злоумышленника, вооружённого пневматической винтовкой, который пытался проникнуть в здание школы в Туле.

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