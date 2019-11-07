Могадишо, , 19:30 — REGNUM Три человека были убиты, в том числе двое солдат и один гражданский, в результате перестрелки, которая началась в комплексе парламента сомалийского штата Пунтленд. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Shabelle.

Источники в парламенте сообщили СМИ, что вооруженное столкновение произошло, когда сотрудники охраны из президентской службы попытались выгнать из здания парламента представителей сил безопасности, которые охраняли заседание. По словам источников, спикер Пунтленда Абдихаким Дахад, который находился в ссоре с президентом региона Абдуллахи Дени, стремился так установить предпочтительный ему аппарат безопасности на государственном собрании.

Дахад обвинил Дени в возникновении перестрелки, отметив, что он (Дени) имеет общую власть над силами безопасности и может «развертывать их как ему вздумается». Инцидент произошел на фоне планов по отстранению спикера Дахада от его должности.

Днем ранее 44 депутата подписали предложение об отстранении от должности Дахада и представили его для ознакомления заместителю спикера Абдиазизу Осману. Сообщается, что государственное собрание большинством проголосовало за отставку спикера.