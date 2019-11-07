Могадишо, , 19:28 — REGNUM Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) предупредил, что масштабное наводнение в Сомали повышает риск недоедания и вспышек заболеваний среди населения регионов, подверженных катаклизму. По данным ООН, от наводнений в Сомали пострадали более 540 000 человек, из которых 370 000 были вынуждены переместиться в другие районы страны. Многие из перемещенных лиц остро нуждаются в чистой воде, санитарно-гигиенических услугах, безопасном жилье и запасах продовольствия. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Shabelle.

В ЮНИСЕФ добавили, что отсутствие надлежащей продовольственной безопасности, отсутствие медицинской помощи и доступа к безопасной воде приведет к резкому увеличению недоедания среди сомалийских детей и приведет к смертельному для них исходу от быстро распространяющихся заболеваний, передаваемых через воду.

Вернер Шултинк, представитель ЮНИСЕФ в Сомали, сказал, что примерно 200 000 детей пострадали от сильного наводнения в Беледвейне, Бердейле, Байдоа, Джоухаре и Махадаине. «Если мы не будем действовать решительно, последствия этих наводнений будут ощущаться в Сомали еще долго после того, как уровень воды в реках понизится», — сказал Шултинк в заявлении, опубликованном в Могадишо.

Несколько гуманитарных учреждений присоединились к общенациональным мерам по доставке спасательных материалов пострадавшим семьям, которые живут во временных лагерях или, что еще хуже, под открытым небом. ЮНИСЕФ заявил, что 33 000 гигиенических наборов будут распространены для расширения доступа к безопасной воде и предотвращения заболеваний, передающихся через воду. Инструменты будут предварительно направлены для лечения 90 000 человек от острой водянистой диареи. В ЮНИСЕФ отметили, что группы специалистов по питанию уже находятся на месте для лечения детей с тяжелой острой недостаточностью питания.

Агентство ООН заявило, что будет создано благоприятное для детей пространство, чтобы предоставить 1300 наиболее пострадавшим детям условия для безопасного проживания, обучения и игр.