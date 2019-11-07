Чаплыгин, Липецкая область, , 18:26 — REGNUM В Липецкой области 35-летнего жителя Чаплыгинского района приговорили к 11,5 года лишения свободы в колонии строгого режима за убийство знакомого. Об этом 7 ноября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области.

Мужчина днём 14 ноября 2018 года, вооружившись кустарно переделанным автоматом Калашникова, пошёл в посёлок Рощинский, чтобы отомстить своему знакомому за личную обиду. Он расстрелял хозяина дома в упор, тот скончался на месте. Свидетелей преступления не было, на поиск подозреваемого следователям понадобилось два месяца.

Мужчина отрицал свою причастность к убийству, однако затем дал признательные показания, от которых снова отказался. Его признали виновным по статьям «Незаконное изготовление огнестрельного оружия», «Незаконные приобретение, перевозка, ношение и хранение боеприпасов, а также незаконные перевозка, ношение и хранение огнестрельного оружия» и «Убийство».