Милуоки, США, , 18:55 — REGNUM Обвинения в преступлении, совершённом на почве ненависти, предъявлено пожилому мужчине, плеснувшему кислотой в лицо выходцу из Перу в американском штате Висконсин. Об этом 7 ноября сообщает телекомпания CNN.

61-летний житель города Милуоки был задержан 4 ноября по подозрению в том, что он плеснул кислотой в лицо гражданину США перуанского происхождения. Конфликт между задержанным и выходцем из Перу возник ещё 1 ноября, когда пожилой американец посчитал, что 42-летний пострадавший не по правилам припарковал свой автомобиль.

Пожилой американец выкрикивал оскорбления в адрес своего оппонента, назвал его иммигрантом-нелегалом и потребовал убраться из страны, после чего плеснул ему кислотой в лицо. При этом отмечается, что пострадавший уже 19 лет является гражданином США, где проживает вместе со своей семьёй.

Обвиняемому грозит до 35 лет тюремного заключения за преступление, совершённое в связи с частичным либо полным неприятием, как сказано в законе, «расы, религии, цвета кожи, нетрудоспособности, сексуальной ориентации, национальности или происхождения» пострадавшего. В настоящее время пожилой американец отпущен на свободу под залог размером 20 тыс. долларов.

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