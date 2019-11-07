Великий Новгород, , 18:26 — REGNUM В Новгородской области, по оперативным данным ГУ МЧС России по региону на 17:00 7 ноября, в транспортной изоляции находятся 11 населённых пунктов — к этим сёлам и деревням нет проезда, так как все дороги к ним затопило после ливней. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, ливневым паводком также повреждены девять деревянных мостов.

Растёт число подтопленных приусадебных участков — их уже более 600, подтоплены 145 жилых домов в 47 населённых пунктах 11 районов. В этих домах проживают 339 человек, в том числе 56 детей. К вечеру 7 ноября из подтопленных жилищ спасатели эвакуировали 89 человек, среди которых 18 детей.

К ликвидации последствий паводка привлечено около 300 человек, работы ведутся круглосуточно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 6 ноября в Новгородской области действует режим чрезвычайной ситуации.

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