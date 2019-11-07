Новосибирск, , 18:16 — REGNUM После массовой драки возле Хилокского рынка Новосибирска задержан ещё один подозреваемый, сообщило представительство МВД Киргизии в России.

«Задержанный гражданин Ш.У., 1983 года рождения, уроженец Кара-Суйского района Ошской области, подозревается в вымогательстве и совершении хулиганства в отношении соотечественников», — отмечается в официальной информации.

Отмечается, что мужчина скрывался на территории Иркутской области. Как выяснилось, он состоит на оперативном учёте полиции Киргизии как активный член одной из ОПГ.

Сейчас российские правоохранители устанавливают его причастность к другим аналогичным преступлениям.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сотрудники уголовного розыска задержали третьего подозреваемого в вымогательствах денег у рыночных торговцев в Новосибирске.

Массовая драка возле Хилокского рынка в Новосибирске произошла в начале октября 2019 года. Конфликт произошёл между торговцами и вымогавшими у них деньги людьми. Было возбуждено 14 уголовных дел. Ранее были задержаны предполагаемый организатор группы и его сообщник.

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