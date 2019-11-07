Великий Новгород, , 18:15 — REGNUM В Новгородской области, по данным на 17:00 7 ноября, не устранены аварии на электросетях в четырёх районах: Новгородском, Солецком, Крестецком и Шимском. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, в зоне отключения — 59 населенных пунктов, 866 домов, в которых живут 1037 человек.

Добавим, что в некоторых населённых пунктах Новгородской области электричества нет десятые сутки — деревни обесточены ураганом, которые пронёсся над регионом 27 октября. В ряде населённых пунктов Крестецкого района энергетики отключили трансформаторные подстанции, подтопленные в результате сильных ливней.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 6 ноября в Новгородской области действует режим чрезвычайной ситуации.

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