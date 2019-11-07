Новосибирск, 7 ноября 2019, 18:02 — REGNUM В бывшем селе Курске на территории Андреевского сельсовета Новосибирской области от огня пострадало кладбище, где были похоронены участники Великой Отечественной войны. Среди могил также установлена мемориальная плита с высеченными фамилиями фронтовиков из Курска, не вернувшихся с войны. Об этом сообщили местные жители в письме, направленном в редакцию районной газеты «Степная нива».
«Здесь похоронены наши деды, отцы, дяди, в том числе участники Великой Отечественной войны. Также среди могил установлена мемориальная плита с высеченными фамилиями фронтовиков из Курска, которые не вернулись с войны, — отмечают авторы письма. — Страшно становится от того, что об этом пожаре никому не сообщили, ни в СМИ, ни в пожарную часть Баганского района».
Они рассказали, что сухая трава на кладбище не убиралась, несмотря на обращения.
Как пишут «Все новости Новосибирской области», у главы Андреевского сельсовета Татьяны Ветровской на произошедшее своё мнение.
«4 октября вблизи бывшего села Курска произошёл степной пожар. На ликвидацию огня были брошены все имеющиеся силы: работники ХЭС Андреевского сельсовета, местного пожарного поста, лесной охраны, добровольцы, было задействовано более 4 единиц техники. Уже поздним вечером общими усилиями нам удалось справиться со стихией, но, несмотря на ров, сухая трава на территории кладбища выгорела, — заявила чиновница. — При этом оградки и памятники не пострадали. Человеческих жертв нет. В чем заключается «ужасная трагедия», как было указанно в письме, для меня непонятно».
В то же время корреспонденты редакции, побывавшие на кладбище, увидели обгоревшие кресты, повреждённые огнем памятники и надгробия и слой пепла.
Начальник отделения пожарного надзора и профилактической работы по Баганскому району Николай Пушилин утверждает, что виновные будут наказаны.