Новосибирск, , 18:02 — REGNUM В бывшем селе Курске на территории Андреевского сельсовета Новосибирской области от огня пострадало кладбище, где были похоронены участники Великой От­ечественной войны. Среди могил также установлена мемориальная плита с высеченными фамилиями фронтовиков из Курска, не вернувшихся с войны. Об этом сообщили местные жители в письме, направленном в редакцию районной газеты «Степная нива».

«Здесь по­хоронены наши деды, отцы, дяди, в том числе участники Великой Отечественной войны. Также среди могил установлена мемориальная плита с высеченными фамилиями фронтовиков из Курска, которые не вернулись с войны, — отмечают авторы письма. — Страшно становится от того, что об этом пожаре никому не сообщили, ни в СМИ, ни в пожарную часть Баганского района».

Они рассказали, что сухая трава на кладбище не убиралась, несмотря на обращения.

Как пишут «Все новости Новосибирской области», у главы Андреевского сельсовета Татьяны Ветровской на произо­шедшее своё мнение.

«4 октября вблизи бывшего села Курска произошёл степной по­жар. На ликвидацию огня были брошены все имеющиеся силы: работники ХЭС Андреевского сельсовета, местного пожарного поста, лесной охраны, добро­вольцы, было задействовано более 4 единиц техники. Уже поздним вече­ром общими усилиями нам уда­лось справиться со стихией, но, несмотря на ров, сухая трава на территории кладбища выгорела, — заявила чиновница. — При этом оградки и памятники не пострадали. Человеческих жертв нет. В чем заключается «ужасная трагедия», как было указанно в письме, для меня непонятно».

В то же время корреспонденты редакции, побывавшие на кладбище, увидели обгоревшие кресты, повреж­дённые огнем памятники и над­гробия и слой пепла.

На­чальник отделения пожарного надзора и профилактической ра­боты по Баганскому району Николай Пушилин утверждает, что виновные будут наказаны.