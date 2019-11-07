Вильнюс, , 18:04 — REGNUM Эвакуация работников и посетителей была проведена во Дворце правосудия в Вильнюсе из-за анонимной угрозы о бомбе, заложенной в здании. Об этом 7 ноября сообщила журналистам представитель по связям с печатью Вильнюсского комиссариата полиции Юлия Саморовская.

Как уточнила Саморовская, в полицию поступил анонимный телефонный звонок с информацией о том, что в суд направлены письма с отравляющим веществом, а в здании Дворца правосудия заложено взрывное устройство.

В настоящее время введён план оперативных мероприятий «Щит». Согласно плану, территория возле здания оцеплена, люди эвакуированы, на место ЧП прибыли сотрудники полиции, экипажи скорой помощи, ожидается прибытие специалистов-взрывотехников.

Здание Дворца правосудия расположено на одной из центральных улиц Вильнюса. В нём находится Вильнюсский окружной суд и Апелляционный суд Литвы.

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