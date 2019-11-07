Конакри, , 17:53 — REGNUM Не менее десяти человек погибли в результате обвала на золотодобывающей шахте в Гвинее. Об этом 7 ноября сообщает Agence France-Presse.

Трагедия произошла утром 6 ноября в префектуре Сигири на северо-востоке Гвинеи. При обвале рудника погибли как минимум десять человек, находившихся в шахте на момент обрушения.

Представители власти префектуры уточнили, что сам рудник был официально закрыт, нахождение там людей было несанкционировано.

По предварительным данным, под завалами могут находиться трое детей. Ещё несколько человек объявлены без вести пропавшими, в настоящее время ведутся поисковые мероприятия.

Ранее ИА REGNUM сообщало о спасении горняков, оказавшихся под завалами во время обрушения угольной шахты на севере Китая.

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