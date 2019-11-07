Сочи, Краснодарский край, , 18:04 — REGNUM Металлическое ограждение международного аэропорта протаранил водитель на иномарке в городе Сочи, после чего скрылся с места происшествия. Об этом 7 ноября сообщила пресс-служба аэропорта.

Уточняется, что ДТП произошло на улице Авиационной. Водитель легкового автомобиля BMW пробил металлическое ограждение аэропорта, оказавшись на его территории. После ДТП водитель скрылся, оставив автомобиль на месте происшествия.

По предварительной информации, водитель, совершив наезд на ограждение, не остановился и продолжал ехать, пока не оказался на территории аэропорта.

В результате ДТП никто не пострадал, на работу воздушной гавани происшествие не повлияло. Служба безопасности международного аэропорта намерена передать автомобиль сотрудникам ГИБДД для дальнейших разбирательств.

Ранее ИА REGNUM сообщало об отсутствии водоснабжения из-за аварии в терминале аэропорта «Ханэда» в Токио.

Читайте ранее в этом сюжете: Один из терминалов аэропорта в Токио более суток остается без воды