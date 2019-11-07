Курган, , 17:10 — REGNUM В Курганской области разыскивают свидетелей смертельного дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб полицейский и ещё один человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по Зауралью.

ДТП случилось 4 августа 2019 года в районе дома №64 по ул. Гагарина в Кургане, на перекрёстке с бульваром Мира. Следствие на сегодня установило, что сотрудник полиции и его пассажир на мотоцикле Honda двигались по ул. Гагарина от аэропорта в сторону центра города. Произошло столкновение с автомобилем ВАЗ-21 074, выезжавшим с бульвара Мира. Полицейский скончался на месте ДТП, его пассажир — через непродолжительное время умер в больнице.

По факту было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»).