Рязань, , 16:57 — REGNUM Более шести тонн дизельного топлива похитили злоумышленники через незаконную врезку в магистральный нефтепродуктопровод, проходящий недалеко от посёлка Северный Рязанского района Рязанской области. По подозрению в совершении преступления задержаны несколько подозреваемых, решается вопрос об избрании им меры пресечения, сообщили 7 ноября в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По данным следствия, врезку в нефтепровод с сентябрь по ноябрь 2018 года сделали несколько жителей Рязанской области. Они похитили более шести тонн дизельного топлива. Из-за повреждения нарушилась работа нефтепровода, ущерб, связанный с ликвидацией несанкционированной врезки, составил более 65 тысяч рублей. Подозреваемых задержали сотрудники регионального УФСБ.

Уголовное дело возбуждено по статье «Повреждение магистрального нефтепродуктопровода, совершенное группой лиц по предварительному сговору».