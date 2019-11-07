Мазари-Шариф, Афганистан, , 18:11 — REGNUM 6 ноября официальные представители полиции афганской провинции Балх (столица провинции — г. Мазари-Шариф) заявили, что на территории этого региона было убито четыре полицейских, включая главу полиции уезда Чарболак провинции Балх.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», полицейские были убиты в результате нападения боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на здание управления полиции уезда Чарболак провинции Балх.

Согласно вышеупомянутому заявлению, полицейские, получившие ранения в ходе нападения талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), были доставлены на базу 209 корпуса Национальной армии Афганистана, где они должны получить необходимую медицинскую помощь.

По словам официальных представителей полиции провинции Балх, в ходе боя было ликвидировано шесть боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), еще четыре получили ранения различной степени тяжести.

Официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подтвердили факт нападения группировки на здание управления полиции уезда Чарболак провинции Балх.