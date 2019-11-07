Махмудраки, Афганистан, , 18:34 — REGNUM 6 ноября официальные представители губернатора афганской провинции Каписа (столица провинции — г. Махмудраки) заявили, что на территории этого региона произошел взрыв.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», причиной взрыва стала самодельная мина, установленная на рынке на территории уезда Аласай провинции Каписа.

По словам официальных представителей губернатора афганской провинции Каписа, в результате взрыва погиб один солдат Национальных сил безопасности и обороны Афганистана, еще двое получили ранения различной степени тяжести. Также в результате взрыва пострадало по меньшей мере десять мирных жителей, включая шесть женщин.

В полиции провинции Каписа заявили, что лица, ответственные за установку мины, будут установлены и привлечены к ответственности.

На данный момент ни одна из действующих на территории Афганистана террористических группировок, включая движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), не взяла на себя ответственность за установку мины на территории уезда Аласай провинции Каписа.