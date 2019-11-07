Воронеж, , 16:45 — REGNUM Подозреваемых в серии совершении квартирных краж задержали воронежские полицейские, об этом ИА REGNUM сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Наталья Куликова 7 ноября.

«В результате тщательно спланированного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Воронежской области совместно с коллегами из ОМВД России по Лискинскому району при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали подозреваемых в совершении серии краж имущества из квартир. Ими оказались ранее судимые за незаконный оборот оружия 51-летний житель города Лиски и 54-летний воронежец», — сообщила Наталья Куликова.

По данным полицейских, подозреваемые занимались кражами на протяжении трёх лет, установлена причастность к как минимум 13 таким преступлениям. Добычей их становилась бытовая техника, деньги, ювелирные изделия и даже продовольствие и сантехника, небрезговали они одеждой и обувью. Часть имущества полицейские нашли и изъяли.

Также, по данным полицейских, подозреваемые причастны к ограблению 65-летней женщины: в марте 2017 года в селе Троицком они проникли в частный дом, связали хозяйку и забрали 180 тыс. рублей, а также ее автомобиль Renault Duster. Возбуждено уголовное дело ч. 2 с. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж».

Задержанные уже дали признательные показания. По их словам, в квартиры они попадали через окна, снимая решётки с помощью отвёрток, добычу сбывали через знакомых или оставляли себе. В настоящее время один из подозреваемых арестован, второй оставлен на свободе под подписку о невыезде.