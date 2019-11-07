Рига, , 16:26 — REGNUM Сегодня, 7 ноября, в латвийском городе Валмиера рабочие укладывающие электрокабель повредили газопровод. Об этом, как передает портал NRA, сообщил представитель компании Gaso Яна Рубинчик.

По ее словам, на месте аварии ощущался сильный запах. На время жильцов окрестных домов попросили не пользоваться газовым оборудование, плитами, отключить газовые котлы.

В данный момент аварийная бригада предприятия ликвидировала повреждение и подача газа возобновлена почти всем клиентам, за исключением двух частных домов по улице Валка. Там ремонтные работы ещё продолжаются.

В скорую помощь никто из жителей города в этой связи пока не обращался.