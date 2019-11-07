Курган, , 16:24 — REGNUM В Кургане вандализмом занимаются в основе своей подростки. Об этом говорилось на заседании рабочей группы по реализации программы «Любимый город» 7 ноября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в горадминистрации столицы Зауралья.

Замначальника полиции по городу Кургану Виталий Тетерин сообщил, что за 2019 год в Кургане возбуждено 9 уголовных дел по фактам вандализма. Чаще всего вандалы нападают на остановки общественного транспорта. В октябре зарегистрировано несколько сообщений о нанесении портящих фасады и остановки графических изображений.

Тетерин отметил, что огромную помощь в раскрытии личностей вандалов оказывают камеры видеонаблюдения. В Кургане работает 40 камер видеофиксации.

В основе своей вандализмом занимаются несовершеннолетние, которые не могут пояснить, зачем они портят городское имущество. Поэтому необходима плотная профилактическая работа в учебных заведениях города, направленная на разъяснение ответственности за порчу городского имущества.

Общественница Людмила Дорофеева считает, что в Кургане необходимо создать больше площадок, где молодежь сможет «направить энергию в нужное русло». К примеру, возле библиотеки им. В. Маяковского на улице Пролетарской установлена антивандальная книга, на страницах которой каждый желающий может самовыражаться.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в последние полгода в Кургане активизировались вандалы. Одним из недавних актов, всколыхнувших город, стал сломанный топиарий у филармонии.

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