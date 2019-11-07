Ростов-на-Дону, , 16:08 — REGNUM В Ростовской области полицейский, подозреваемый в смертельном ДТП на трассе Ростов — Азов, заключён под стражу. В настоящее мужчина даёт показания по уголовному делу. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 7 ноября.

Напомним, 5 ноября 2019 года в лесопосадке в Азовском районе рядом с хутором Зеленый был найден мёртвым 22-летний мужчина. Установлено, что он погиб в результате ДТП, к совершению которого причастен сотрудник полиции. Из органов внутренних дел он был уволен.

Авария произошла поздним вечером 2 ноября 2019 года. Со слов полицейского, он выехал из Азова в Ростов-на-Дону на машине.

«Во время движения по автодороге он почувствовал удар, остановил автомобиль и увидел лежащего без сознания мужчину. Намереваясь отвезти мужчину в больницу Азова, он перенёс его на заднее сидение автомашины, однако в пути следования понял, что мужчина скончался. Испугавшись, он отвёз тело потерпевшего в лесопосадку, где оставил», — следует из допроса подозреваемого.

Расследование уголовного дела продолжается.

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