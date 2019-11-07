Курган, , 15:54 — REGNUM В Кургане инициирована доследственная проверка по факту нарушения прав 12-летней девочки на получение бесплатного лекарства после пересадки почки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по Курганской области.

Есть даже решение суда о том, что департамент здравоохранения обязан обеспечить юную пациентку препаратом «Програф». Фармацевтические аналоги в случае школьницы с пересаженной почкой недопустимы.

На данный момент родители девочки тратят на препарат 20 тыс. рублей в месяц, тогда как ребёнок должен его получать бесплатно.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, сообщает СУ СКР по Курганской области.