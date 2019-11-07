Уфа, , 16:20 — REGNUM Обвиняемый в совершении ДТП в состоянии опьянения, в котором погибли двое малолетних детей, предстанет перед судом в Башкирии. Об этом 7 ноября сообщает пресс-служба Туймазинской межрайонной прокуратуры.

По версии следствия, 35-летний мужчина, который дважды привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения, вновь сел за руль транспортного средства в пьяном виде.

Сотрудники правоохранительных органов считают, что подозреваемый грубо нарушил правила дорожного движения и не справившись с управлением выехал на полосу встречного движения. Затем его автомобиль улетел в кювет, где врезался в дерево.

В салоне его автомобиля находились двое малолетних детей 4-х и 6-ти лет, которые от полученных травм скончались на месте. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находившимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения) и п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушении правил дорожного движения при управлении автомобилем в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц).

Отмечается, что обвиняемый свою вину полностью признал. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.