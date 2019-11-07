Москва, , 15:47 — REGNUM Бывший заместитель главы «Росгеологии» Руслан Горринг признал вину в мошенничестве в особо крупном размере, заявила 7 ноября представитель СКР по Московской области Ольга Врадий.

«Он дал признательные показания, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте в «Росгеологии» разразился скандал, после того как в сеть попали видеокадры стрима замначальника ведомства Руслана Горринга.

На видео он грязно ругается и рассказывает о том, какие неуставные порядки он установил в «Росгеологии». Вскоре выяснилось, что Горринг — это Руслан Ганижев, который является фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Он просто сменил фамилию и скрылся от следствия. В начале марта он был задержан в одном из столичных аэропортов.

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