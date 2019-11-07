Псков, , 15:22 — REGNUM Движение на размытой ливнями грунтовой дороге Шапинка — Мухарево в Дедовичском районе Псковской области восстановили в течение суток. Об этом заявил сегодня, 7 ноября, «Псковскому агентству информации» председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин.

По его словам, к аварийно-восстановительным работам на этой грунтовке дорожники приступят после того, как вода полностью спадёт.

Борис Елкин отметил, что дожди подтопили и ряд других дорог в районах Псковской области, но к ограничениям движения на них это не привело.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за разрушения дороги в Дедовичском районе Псковской области шесть населённых пунктов оказались в транспортной изоляции.

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