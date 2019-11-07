Москва, , 15:20 — REGNUM Опубликовано видео с места ДТП на Фрязевской улице в Москве, где автобус протаранил здание местного ТЦ. По данным Life.ru, большой пассажирский автобус разворачивался и по прямой траектории влетел в здание.

Согласно видео, автобус задел стеклянные витрины, но не попал вглубь торгового центра. По предварительным данным, у водителя случился приступ эпилепсии. На место ДТП прибыли сотрудники полиции и бригада скорой помощи. В аварии могли пострадать двое человек. Сам автобус на момент происшествия был пуст, так как пассажиры ждали транспорт на остановке.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве при столкновении автобуса с ТЦ могут быть пострадавшие