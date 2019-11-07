Багдад, , 15:11 — REGNUM Иракская полиция применила боевые патроны для разгона массовых акций протеста, в результате чего погибли четыре участника акций. Об этом 7 ноября сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По данным журналистов агентства, столкновения между полицией Ирака и участниками протестных акций произошли у моста Аш-Шухад, который расположен рядом с центром Багдада.

Также сообщается, что ещё 35 участников акций протеста были ранены.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее на всей территории Ирака была восстановлена работа интернета, прерванная из-за антиправительственных акций протеста.