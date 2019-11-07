Великий Новгород, , 14:55 — REGNUM В Новгородской области карельские энергетики спасли водителя «Нивы», который пять часов просидел на крыше затонувшего автомобиля в лесу, под проливным дождём. Об этом сообщает сегодня, 7 ноября, пресс-служба карельского филиала «Россети Северо-Запад».

По информации компании, слетевший в русло реки автомобиль «Нива» энергетики обнаружили при осмотре линии электропередачи.

«Водитель находился на крыше и не мог добраться до берега. Мастер Сортавальского района электрических сетей Владимир Разумов через диспетчера моментально вызвал МЧС, энергетики дождались прибытия бригады и помогли спасти человека», — сообщили в карельском филиале «Россети Северо-Запад».

Отмечается, что к этому моменту мужчина просидел на крыше своего автомобиля уже пять часов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новгородской области с 6 ноября действует режим чрезвычайной ситуации. Последствия сильнейшего паводка ликвидируются круглосуточно.