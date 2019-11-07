Тула, , 14:48 — REGNUM Задымление в локомотиве грузового поезда произошло на территории Богородицка Тульской области утром 7 ноября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сообщение о задымлении в локомотиве грузового поезда, следовавшего по маршруту «Богородицк-Узловая-1», на 252-м км Московской железной дороги, поступило спасателям в 09:01.

На место происшествия были направлены три пожарных расчета. Открытого горения обнаружено не было, в результате задымления никто не пострадал. После решения проблемы поезд продолжил движение. Как уточнили в МЧС, инцидент не привёл к задержке поездов.