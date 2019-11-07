Уфа, , 16:46 — REGNUM Уголовное дело по факту предоставления семьям жилья, непригодного для проживания, взамен аварийного возбудили в Башкирии. Об этом 7 ноября сообщает пресс-служба республиканского следственного управления Следственного комитета РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, в 2014 году администрация сельского поселения муниципального района Уфимский район заключила контракты на приобретение благоустроенных квартир для переселения граждан из аварийного жилья.

Цена контракта составила более 11 млн рублей. В том же году чиновники по актам приема-передачи приняли 11 квартир. Эти квартиры они передали в бессрочное владение и пользование гражданам, которые имели право на переселение из аварийного жилья.

По сообщению некоторых СМИ, в результате этого несколько семей получили квартиры, которые не пригодны для проживания. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам халатности.

Отмечается, что в рамках уголовного дела стражи порядка допросят чиновников и установят все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.