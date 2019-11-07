Уфа, , 14:33 — REGNUM Одиннадцать человек, в том числе шесть детей, пострадали во время пожара в многоквартирном жилом доме в Уфе. Об этом 7 ноября сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, 7 ноября в Уфе горел 9-ти этажный жилой дом по улице Дмитриева. В нем наблюдалось сильное задымление на шестом этаже. На борьбу с огнем было подано 4 ствола РСК-50, 13 единиц техники. Было привлечено 38 пожарных.

В настоящее время возгорание полностью ликвидировано. Отмечается, что во время пожара было эвакуировано 24 человека, в том числе 10 детей. Погибших нет.

По оперативным данным, пострадало 11 человек, в том числе 6 детей. В настоящее время причины пожара устанавливаются.