Тернополь, Украина, , 14:21 — REGNUM В Тернопольской области сотрудники правоохранительных органов задержали водителя, который перевозил 40 баллонов с маркировкой «Газ фреон», сообщило 7 ноября информационное агентство УНИАН.

Внутри баллонов оказался не газ, а янтарь. Общая масса изъятого камня составила более 400 кг.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в Верховной раде будут зарегистрированы законопроекты, запрещающие вывозить необработанный янтарь за границу.

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