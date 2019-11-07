Барнаул, , 14:14 — REGNUM Алтайские спасатели со ссылкой на синоптиков предупредили о грядущем похолодании и ухудшении погодных условий днём 8 и ночью 9 ноября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Усиление ветра в ближайшие два дня может составить 15−20 метров в секунду, а местами его порывы буду достигать 25−27 м/с. Также не исключены осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, снег, местами гололёдные явления (гололёд, налипание мокрого снега).

«Возможно установление снежного покрова, на дорогах сильная гололедица», — сказано в официальном сообщении МЧС.

Как уже сообщало ИА REGNUM, первый снег в алтайском крае выпал 18 октября. Барнаул в этот день накрыло настоящей метелью. Она весьма сильно затруднила движение на дорогах, в центре образовались огромные автомобильные пробки. Но спустя несколько дней снег полностью растаял.

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