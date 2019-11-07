Уфа, , 14:04 — REGNUM Жизнь 280 детей, которые посещают аварийный детский сад в Башкирии, подвергается опасности. Об этом 7 ноября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По сообщению пресс-службы ведомства, в 2017 году здание детского сада в селе Красноусольский Башкирии было признано частично аварийным. В нем были повреждены несущие конструкции и фундамент.

Тогда аварийная часть детского сада была ограничена в эксплуатации.

Местным чиновникам было рекомендовано провести в здании капитальный ремонт. Эту рекомендацию местные власти проигнорировали.

В настоящее время все здание признано аварийным. Кроме этого, оно не соответствует требованиям пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологическим нормам.

Сейчас детский сад посещают более 280 малышей, которые подвергаются серьезной опасности, находясь там.

Прокуратура Гафурийского района обратилась в суд с иском, в котором потребовала запретить эксплуатацию опасного здания и обязать чиновников предоставить детям новое здание.

Отмечается, что данные требование прокурора района были удовлетворены в полном объеме.

Решение суда в законную силу не вступило.