Якутск, , 14:02 — REGNUM Пассажирским самолетом Ан-24 авиакомпании «ИрАэро», летевшим из Якутска в Саккырыр, управляла девушка, которая не имела соответствующего допуска. Об этом сообщает Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России.

По версии следствия, происшествие случилось 31 августа 2019 года, когда один из членов экипажа пустил в кабину пилотов 33-летнуюю девушку и позволил ей управлять самолетом.

Отмечается, что данный поступок был неправомерным, так как у девушки не было допуска на управление воздушным судном. При этом в салоне самолета находились пассажиры.

Уголовное дело было возбуждено по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Ведется следствие.