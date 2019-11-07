Сыктывкар, , 13:48 — REGNUM На Сыктывкар обрушился сильный снегопад. Синоптики заявили, что осадки перекрыли суточный максимум за историю метеонаблюдений с 1992 года.

Как сообщили ИА REGNUM в ЦГМС, 6 ноября в Сыктывкаре менее чем за 12 часов выпало 19 мм осадков при месячной норме в 48 мм, что составило 40%. Синоптики отнесли явление к категории опасных.

Ранее такой же сильный снегопад случался только 27 лет назад в 1992 году, тогда выпало 17,5 мм осадков, сейчас же рекорд перекрыт на 1,5 мм.