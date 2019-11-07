Елец, Липецкая область, , 13:46 — REGNUM В Липецкой области 35-летнего жителя Елецкого района, обвинённого в преступлении против половой неприкосновенности ребёнка, признали невменяемым. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.

Мужчина 2 июля в безлюдном месте изнасиловал восьмилетнего мальчика. В рамках следствия была проведена психолого-психиатрическая экспертиза. Специалисты сделали вывод, что мужчина страдает психическим расстройством и не осознаёт своих действий.

Ранее мужчина был судим за незаконный оборот наркотиков. Уголовное дело направлено в суд, который будет решать вопрос о принудительном лечении в психиатрическом стационаре.