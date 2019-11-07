Брянск, , 14:01 — REGNUM 29 школьников из Брянской области утром 7 ноября госпитализировали на обследование в инфекционную клиническую больницу №1 в Москве. В лечебное учреждение детей привезли с поезда — школьники возвращались домой после отдыха в кисловодском санатории. По факту массового пищевого отравления возбуждено уголовное дело.

По данным регионального информационного агентства «Стрела», сейчас 13 детей едут в автобусе в Брянск. В Калуге их ещё раз осмотрели медики. Делегация школьников из Иваново также жалуется на плохое самочувствие — дети отдыхали вместе с брянскими ребятами в одном и том же санатории.

Департамент образования и науки Брянской области направил официальный запрос в санаторий и Роспотребнадзор Кисловодска. Об ухудшении самочувствия дети сообщили сопровождающим вечером 6 ноября в пути следования поезда «Владикавказ — Москва». Первую медицинскую помощь им оказали на железнодорожной станции «Россошь».

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело возбудили по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

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