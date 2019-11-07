Сочи, Краснодарский край, , 13:27 — REGNUM За последние две недели Сочинской таможней совместно с краевым Погрануправлением ФСБ России по Краснодарскому краю пресечены новые попытки незаконного ввоза табачной продукции из Абхазии в Россию и изъято около 10 тысяч пачек сигарет. По факту незаконного ввоза табачной продукции возбуждено 16 дел об административных правонарушениях, сообщает 7 ноября «Абхазия-Информ».

6 ноября ночью в ходе таможенного контроля в автомобиле FORD TRANSIT таможенники обнаружили в иномарке пачки сигарет, которыми были заполнены полости механизмов стекло-подъемников, полости под обшивкой дверей салона и багажное отделение. Ранее 4 ноября в автомобиле MAZDA были обнаружены тайники под боковой панелью багажника, под обшивкой в полостях стеклоподъемников, под рулевой колонкой, в бардачке, вместо фильтра кондиционера, в нише предназначенной для печки. 31 октября в автомобиле ГАЗ «37 170А» был обнаружен тайник в кузове, который по всему периметру был обшит металлическими листами.