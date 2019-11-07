Киев, , 13:36 — REGNUM Печерский суд Киева арестовал на 60 суток экс-боевика «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с позывным «Пума», которую проверят на причастность к убийству российского журналиста Павла Шеремета, сообщило 7 ноября информационное агентство «Укринформ».

У представителей следственных органов есть версия, что к убийству сотрудника СМИ могут быть причастны женщина-ветеран АТО и ее супруг.

6 ноября в Киеве была задержана некая Инна Грищенко с позывным «Пума». Она воевала в Донбассе на стороне незаконных украинских формирований, получила тяжёлое ранение, позже устроилась официанткой в киевскую пиццерию, организованную экс-участниками гражданской войны в Донбассе.

Муж «Пумы» — Влад Грищенко с позывным «Буча» — также воевал в рядах «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), затем вступил в ВСУ и демобилизовался в 2017 году. Он был задержан ещё в сентябре 2019 года по подозрению в покушении на предпринимателя в Ивано-Франковской области.

Ранее источник в правоохранительных органах Украины рассказал изданию Strana.ua, что супругов проверят на причастность к убийству журналиста Шеремета, которого взорвали в автомобиле в 2016 году. Источник отмечает, что у супругов Грищенко есть алиби, правдивость которого нужно доказать или опровергнуть.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правоохранители далеко продвинулись в расследовании убийства Павла Шеремета. Он отметил, что полиция разыскивает подозреваемых.

Читайте ранее в этом сюжете: Зеленский отметил прогресс следствия по делу Шеремета