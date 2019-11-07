Ханты-Мансийск, , 13:26 — REGNUM В Югре спасатели ищут мужчину, пропавшего в лесу 26 октября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в «Центроспас-Югории».

Мужчина 1972 года рождения 26 октября отправился на охоту в лесной массив в район реки Усарья. Его ищут на земле до сих пор.

«Центроспас-Югория» напоминает: если вы собрались в лес, обязательно известите родственников, куда именно, в какой район собираетесь. Необходимо брать с собой заряженный сотовый телефон с пополненным балансом. Одежду для похода в лес спасатели рекомендуют надевать яркую, ибо камуфляж затрудняет поиски в лесу.