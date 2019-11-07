Уфа, , 13:20 — REGNUM Бывший заместитель министра сельского хозяйства Башкирии и бывший глава сельского поселения признаны виновными в превышении должностных полномочий и мошенничестве в особо крупном размере. Об этом 7 ноября сообщает пресс-служба республиканского следственного управления Следственного комитета РФ.

По версии следствия, в 2011 году депутат местного совета (бывший заместитель министра сельского хозяйства Башкирии) узнал, что некоторые дома в Туймазинском районе Башкирии включили в программу сноса ветхого жилья. Следователи считают, что он договорился со своим знакомым главой Кандринского сельсовета, чтобы последний зарегистрировал 11 граждан, включая и его в домах, которые подлежали сносу. В результате эти граждане приватизировали новое жилье.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 33 УК РФ, ч. 2 ст. 286 УК РФ, ч. 2 ст. 286 УК РФ и ч. 4 ст. 159 УК РФ

Отмечается, что суд наложил арест на 11 квартир и на имущество обвиняемых. Подсудимые свою вину в совершенном преступлении не признали.

В результате, суд назначил бывшему заместителю министра сельского хозяйства Башкирии наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года.

Бывший глава сельского поселения осужден на 3 года условно с испытательным сроком в 3 года.