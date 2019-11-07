Нижневартовск, Югра, , 13:08 — REGNUM В Югре задержан мужчина, который подозревается в истязании, умышленном причинении вреда здоровью, угрозе убийством, незаконном лишении свободы. Он заключён под стражу, сообщили корреспонденту РЕ в СУ СКР по ХМАО.

Следствием установлено, что в сентябре 2019 года гражданин в течение нескольких дней удерживал бывшую жену и двух малолетних детей в своём доме в Нижневартовске. За это время он систематически избивал женщину, причинив вред её здоровью средней степени тяжести. Угрожал убийством.

Спустя несколько дней женщине с детьми удалось сбежать из дома, а обвиняемый скрылся из боязни наказания.

Гражданину предъявлено обвинение по нескольким тяжким статьям уголовного кодекса. За совершение ряда преступлений мужчине грозит лишение свободы.