Ижевск, , 13:06 — REGNUM Правоохранителям Удмуртии продолжают поступать сообщения об исчезновении средств с банковских карт жителей республики после общения с представителями «службы безопасности банка». Так, 58-летний ижевчанин лишился 800 тыс. рублей, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МВД.

Со слов потерпевшего, ему позвонила сотрудница банка и рассказала, что недобросовестные работники кредитной организации похитил клиентскую базу и продали ее мошенникам. Якобы от имени клиентов мошенники подают заявления на получение кредитов, которые в банках уже одобрены. Для отмены мошеннических действий потерпевший согласился следовать указаниям лже-сотрудницы банка.

В результате мужчина взял пять кредитов, а средства через банкоматы перечислил на счет. который продиктовала мошенница. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба»), сумма ущерба составила 800 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, только в течения одного дня 28 октября в полицию Удмуртии обратились 25 жителей региона с сообщением о хищении средств с банковских счетов. Общий ущерб составил более 1 млн рублей. Во всех случаях применяется идентичная схема мошенничества: злоумышленники звонят владельцам банковских карт, представляясь сотрудниками службы безопасности банков. Далее, пытаясь якобы предотвратить неподтвержденные транзакции — переводы в пользу неизвестных физических лиц, псевдо-сотрудники выведывают данные банковских карт: просят сообщить коды из пришедшего смс-сообщения, назвать данные CVC — кодов.

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