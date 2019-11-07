Киев, , 13:05 — REGNUM На Украине был задержан гражданин России, ранее сбежавший от конвоиров, сообщило 7 ноября издание Strana.ua со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По их данным, мужчину задержали в Киевской области, он будет экстрадирован на родину.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в аэропорту Борисполь был задержан разыскиваемый в России 51-летний мужчина. Во время транспортировки в СИЗО ему удалось сбежать.

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