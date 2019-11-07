Аскизский район, , 13:02 — REGNUM В Хакасии начальника пожарной части в селе Балыкса Аскизского района обвиняют в поджоге шести жилых домов. Причём, делал он это, как сообщают местные СМИ со ссылкой на пострадавших, для проверки готовности своих подчинённых.

По данным «Вести-Хакасия», пожарный-пироман стал начальником части в августе, после чего дома местных жителей начали гореть.

«Его задержали после попытки поджога одного из гаражей, которую зафиксировали случайные камеры видеонаблюдения», — сообщает телеканал, добавив, что задержанный уже дал признательные показания.

Напомним, ранее в Краснодарском крае был задержан подозреваемый в серии поджогов жилых домов в Югре. Как сообщало ИА REGNUM, в результате пожаров были полностью уничтожены два двухэтажных жилых дома и 64 квартиры, имущества лишились 157 человек. Ещё пять домов в посёлке выгорели частично.

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