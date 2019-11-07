Мурманск, , 13:02 — REGNUM Авиакомпания «Аэрофлот» приняла решение об отмене четырех рейсов по маршруту Москва-Мурманск. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе аэропорта Мурманск.

По данным аэропорта, причиной решения стали погодные условия в столице Заполярья — на город сегодня опустился густой туман. Застрявшие в столичном аэропорту пассажиры смогут улететь в Мурманск позже: «Прибытие рейса SU-1772 а/к «Аэрофлот» по маршруту Шереметьево-Мурманск ожидается в 17:10 (Мск). Отправление рейса SU-1773 а/к «Аэрофлот» по маршруту Мурманск-Шереметьево ожидается в 18:10 (Мск)», — сообщили в аэропорту.