Чебоксары, , 12:59 — REGNUM В Чувашии вынесен приговор по делу о массовой гибели рыбы в Цивильском районе. Фигурантом уголовного дела стал главный инженер филиала общества «Авангард» — компании «Цивильский бекон». Ему назначен судебный штраф, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

Дело было расследовано по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 250 УК РФ («Загрязнение вод, повлекшее причинение существенного вреда рыбным запасам»). В ходе разбирательств следствием было установлено, что в мае 2019 года в расположенный со свинофермой водоём попала навозная жижа, что привело к превышению ПДК аммиака в 1600 раз. В результате начала массово гибнуть рыба, ущерб оценён в 23 тыс. рублей. По данным правоохранителей, навоз попал в водоём, так как не был надлежащим образом заделан в почву.

Фигурант уголовного дела вину признал. Суд вынес решение о прекращении уголовного дела с назначением судебного штрафа в размере 20 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии с начала года управлением Россельхознадзора выявлено три случая загрязнения земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 115 гектаров. Одно из них касалось земель в Цивильском районе, занятых свиноводческим предприятием: был составлен протокол по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ «Порча земель». Материалы дела переданы в Цивильский районный суд, который назначил 60 тыс. рублей штрафа.

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